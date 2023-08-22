Грибник из Хабаровска наткнулся в лесу на тигра и заснял его на видео

Грибник наткнулся на тигра в лесу недалеко от поселка Ванино в Хабаровском крае, сообщил RT. Мужчине удалось заснять зверя на видео. На кадрах тигр смотрит прямо в камеру, после чего спокойно удаляется в противоположном направлении.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что подобные встречи с дикими животными в лесу не редкость. Люди часто натыкаются на копытных животных и медведей, реже — на тигров.

При этом и человек, и тигр повели себя правильно, поэтому не случилось конфликтной ситуации. Тигр, если он не ранен, не нападает на человека. Что, собственно, и подтверждает этот ролик, — объяснил Арамилев.

В Костроме тем временем по улицам прогуливался медведь. От испуга зверь забрался на дерево, высота которого составляет почти 15 метров. Снимать косолапого пришлось специалистам Департамента природных ресурсов и пожарным. Медведю ввели снотворное, после чего донесли до автомобиля полицейских.

Как выяснилось позднее, его отвезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания. В департаменте также прокомментировали видео, где животное падает с дерева. Специалисты напомнили, что в дикой природе подобное случается постоянно, поэтому беспокоиться из-за здоровья животного не стоит.