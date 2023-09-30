Морской лев воспользовался наводнением и сбежал из зоопарка в Нью-Йорке

Фото: Francisco Morales/ Eyepix Group/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самка морского льва по кличке Салли ненадолго сбежала из своего вольера в зоопарке, который находится в Центральном парке Нью-Йорка, пишет The New York Times. Она ненадолго выплыла на свободу, когда территорию зоопарка затопило из-за ливней. Нагулявшись по затопленному парку, любопытное млекопитающее вернулось к своим сородичам.

Рабочие следили за движениями Салли, пока она исследовала территорию вокруг вольера, прежде чем присоединиться к двум другим морским львам зоопарка в своем бассейне, — сказал Джим Брехени из Общества охраны дикой природы.

Накануне губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ввела режим ЧП в городе из-за сильных ливней. Чиновница призвала граждан принять меры для обеспечения собственной безопасности, а также избегать передвижения по затопленным улицам. В самые затопленные районы были направлены спасательные службы.

Нью-йоркцы в разгар потопа публиковали в соцсетях последствия непогоды. на улицах. Машины почти наполовину находились в воде, транспортное сообщение было затруднено. Властям пришлось закрыть терминал аэропорта Ла-Гуардия. Также было приостановлено движение сразу по нескольким веткам метро, поскольку вода затопила станции. Проливные дожди стали следствием урагана «Офелия».