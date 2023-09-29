В Нью-Йорке ввели режим ЧП

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Власти Нью-Йорка ввели режим ЧП в городе из-за сильных ливней, сообщила губернатор Кэти Хокул на своей странице в Twitter (X). Чиновница призвала граждан принять меры для обеспечения собственной безопасности, а также избегать передвижения по затопленным улицам.

Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам, — написала Хокул.

Ранее также сообщалось о сильном наводнении в Ливии. В начале сентября на республику обрушился циклон «Даниэль». В результате разгула стихии были повреждены дома и объекты инфраструктуры. Сильнее всего пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины, что и стало основной причиной большого числа жертв. В некоторых районах уровень подъема воды достиг трех метров. На распространившихся спутниковых снимках можно увидеть масштабы катастрофы.

По данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате наводнения погибли более 3,2 тысячи человек. При этом ООН озвучила цифру в 3,5 раза больше — 11,3 тысячи жертв. До этого циклон бушевал в Греции и Болгарии.