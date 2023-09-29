Появились кадры затопленного ливнем Нью-Йорка

Мощный шторм обрушился на Нью-Йорк, сообщает Reuters. Проливные дожди стали следствием урагана «Офелия». Губернатор штата Кэти Хоукул объявила о введении режима ЧП. Очевидцы делятся кадрами подтопленного мегаполиса. ​​

Нью-йоркцы публикуют в соцсетях видео потопа в городе. Видно, что машины почти наполовину находятся в воде, транспортное сообщение затруднено. Власти закрыли терминал аэропорта Ла-Гуардия. Также приостановлено движение сразу по нескольким веткам метро.

Это серьезная опасная для жизни ситуация. <...> По всему региону в течение дня и ночи может выпасть еще от 2 до 3 дюймов (5-8 см) дождя, но в некоторых местах можно увидеть еще больше, — предостерег жителей Зак Тейлор из Национальной метеорологической службы.

Как пишет The New York Times, Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о наводнении в Манхэттене, Бруклине и Квинсе, которое продлится до конца дня. Дополнительные предупреждения действуют в Бронксе, Стейтен-Айленде и Джерси-Сити и штате Нью-Джерси.

В ночь на 25 сентября на Москву обрушился самый сильный ливень месяца. В результате дождя в Московском регионе выпало до 13 мм осадков. Больше всего пострадала подмосковная Кашира.