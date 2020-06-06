Волгоградцы пожаловались на резко подорожавшее такси

https://static.news.ru/photo/f2a04500-a806-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Волгограда заявили о резко подорожавшем такси в городе. Так, по словам жительницы Кировского района, агрегаторы такси за путь в четыре километра запросили 260 рублей.

Как рассказала женщина, в выходные дождаться общественного транспорта невозможно, поскольку спецрейсы курсируют только утром и вечером. Она возмущена подобной ситуацией, ведь в городе уже открылись почти все магазины, но транспорт по-прежнему не ходит.

Они думают, если в автобус набьётся по десять человек на квадратный метр, это безопасней, чем пустить транспорт в обычном режиме? Абсолютное неуважение к личному времени и пространству, — заявила жительница.

По словам волгоградки из Красноармейского района, ей предложили за два километра пути заплатить 250 рублей.

Как пишет V1.RU, на время режима самоизоляции в Волгограде общественный транспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21:00. В выходные — с 06:30 до 09:00 и с 16:30 до 20:00.

Как сообщал NEWS.ru, ранее наземный общественный транспорт возобновил работу в Киеве. С 23 мая начали осуществлять перевозки всех категорий пассажиров автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. С 25 мая открылось киевское метро. До этого воспользоваться наземным транспортом в Киеве могли только медработники и сотрудники особо важных отраслей по спецпропускам.