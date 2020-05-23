Наземный общественный транспорт возобновил работу в Киеве

https://static.news.ru/photo/7c0eb098-9cee-11ea-8f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Второй этап ослабления карантинных мер в Киеве стартовал с возобновления работы наземного общественного транспорта и открытия небольших магазинов.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), с 12:00 мск снова начнут осуществлять перевозки всех категорий пассажиров автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Метро в украинской столице заработает 25 мая.

Ранее воспользоваться наземным транспортом в Киеве могли только медработники и сотрудники особо важных отраслей по спецпропускам.

Киевская мэрия напоминает, что в магазинах и транспорте можно находиться только в защитной маске.

Как писал NEWS.ru, кроме Киева к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений приступили также Хмельницкая, Николаевская, Днепропетровская и ещё 13 областей Украины.