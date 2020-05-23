Наземный общественный транспорт возобновил работу в Киеве

Второй этап ослабления карантинных мер в Киеве стартовал с возобновления работы наземного общественного транспорта и открытия небольших магазинов.
Как
Ранее воспользоваться наземным транспортом в Киеве могли только медработники и сотрудники особо важных отраслей по спецпропускам.
Киевская мэрия напоминает, что в магазинах и транспорте можно находиться только в защитной маске.
Как писал NEWS.ru, кроме Киева к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений приступили также Хмельницкая, Николаевская, Днепропетровская и ещё 13 областей Украины.
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