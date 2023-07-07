Военный выдал травму после драки за боевое ранение и получил 3 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский военнослужащий Игорь Демихов выдал полученную в драке с сослуживцем травму за боевое ранение в зоне СВО и получил выплату в размере 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда. Мошенничество было раскрыто, военный приговорен к условному сроку и штрафу.

Суд признал Демихова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. — NEWS.ru), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 300 000 рублей, — говорится в сообщении.

Военнослужащий полностью возместил полученные незаконным путем средства. Приговор в отношении него в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны России Сергей Кушнарев приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество. В результате его действий ведомство потеряло свыше 300 млн рублей. Суд установил, что действия Кушнарева повлекли за собой убытки для Минобороны в связи с обслуживанием помещений по завышенным тарифам.