Военный эксперт объяснил, как ВСУ могут использовать фото российских ПВО Военный эксперт Леонков рассказал, что ВСУ могут вычислить месторасположение российских ПВО по фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выложенные в интернете россиянами фото и видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) могут использовать в своих целях ВСУ, чтобы узнавать их месторасположение, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с Lenta.ru он объяснил, что у таких кадров есть метаданные, которые показывают координаты, время и дату.

Когда публикуют такие кадры, у них есть метаданные, которые показывают время и дату съемки, а самое главное — координаты. По ним можно определить, где была позиция этого зенитно-ракетного комплекса, — пояснил эксперт.

По его словам, любой телефон сейчас передает эти данные. Путем вычислений можно вычислить расстояние от места съемки до объекта, предупредил Леонков. Он отметил, что такая информация в дальнейшем может быть использована, чтобы в следующий раз маршрут беспилотника обходил данные системы.

Леонков подчеркнул, что отследить местоположение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) во время их работы практически невозможно. Военный эксперт отметил, что позиции «Торов», например, нельзя обнаружить, так как время их работы занимает от трех до пяти секунд. Ни одна станция технической разведки не сможет на это среагировать, уточнил он.

Член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов ранее заявил, что видеосъемка беспилотников противника и публикация работы российских систем ПВО играет на руку украинскому руководству, необходимо как можно скорее все это запретить. Он считает, что за такую съемку необходимо вводить уголовную ответственность.