Россиян предложили наказывать за съемку вражеских дронов Член президиума «Офицеров России» Шкурлатов: за съемку вражеских БПЛА нужно ввести уголовную ответственность

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Видеосъемка беспилотников противника и публикация работы российских систем ПВО играет на руку украинскому руководству, необходимо как можно скорее все это запретить, заявил РИА Новости член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов. Он считает, что за такую съемку необходимо вводить уголовную ответственность.

За такую съемку необходимо ввести уголовную ответственность, потому что мы не можем себе позволить подобную расхлябанность, — сказал Шкурлатов.

Утром 30 мая, около пяти утра, СМИ и пользователи в социальных сетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По разным оценкам до десятка беспилотников были сбиты на подлете к столице (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва) или внутри нее. Три попали в жилые дома — на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.