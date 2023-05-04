Военный аналитик сообщил о поменявшейся у ВСУ тактике наступления Военный аналитик Джерелиевский: ВСУ меняют тактику, переходя к терактам

Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают переходить к террористическим актам. Смена тактики ведения боевых действий объясняется тем, что теракты дешевле и не ведут к большим жертвам среди военных, отметил он в беседе с URA.RU.

Военные возможности Киева сейчас серьезно ограничены, и, как, кстати, многие западные эксперты указывают, шансов на успешное контрнаступление у них не много. Основной упор будет делаться на террористические действия. Что мы сейчас уже и наблюдаем, — подчеркнул военный аналитик.

Он напомнил об ударах по нефтебазам под Севастополем, в Темрюке, подрывах железнодорожных путей. По его мнению, подобных эпизодов будет становиться все больше и больше. При этом аналитик затруднился сказать, являются ли последние теракты элементом готовящегося контрнаступления. Джерелиевский считает, что выбор ВСУ в пользу терактов неслучаен.

Я могу с уверенностью сказать, что контрнаступление, если будет предпринято, не принесет успеха. Оно скорее всего обернется колоссальными потерями для них и разгромом, — сказал эксперт.

Он предположил, что после разгрома ВСУ украинские силы перейдут к партизанской террористической войне, которая может длиться «достаточно долгое время».

Ранее эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что ВСУ совершили попытку атаки на Кремль с целью подвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии начала украинского контрнаступления. Он объяснил действия Киева тем, что властям Украины было бы выгодно, если бы Россия захотела «упреждающе сорвать любые дополнительные атаки на Москву».