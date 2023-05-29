Военный аналитик назвал причины денонсации ДОВСЕ Путиным Военный аналитик Коновалов: Путин денонсировал ДОВСЕ из-за того, что договор изжил себя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) из-за того, что он изжил себя, назвал одну из причин военный аналитик Иван Коновалов. Комментируя ситуацию «ПолитРоссии», он отметил, что со стороны Запада договор игнорировался и «никак не работал».

ДОВСЕ никак не работал и игнорировался со стороны Запада. Просто мы подтвердили сложившуюся ситуацию, — подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, еще одной причиной денонсации ДОВСЕ стало поведение НАТО и поддержка ВСУ в украинском конфликте странами Запада. Коновалов добавил, что отказ России от ДОВСЕ не повлияет на безопасность страны в западной части. Он подчеркнул, что все необходимое для охраны границ уже предпринимается.

Путин ранее подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Договор был подписан в Париже в 1990 году, затем в 1999-м в Стамбуле был подписан обновленный вариант документа, который ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДОВСЕ был неживым механизмом и прекратил действие не по вине России. По его словам, прямых последствий денонсации ДОВСЕ быть не должно.