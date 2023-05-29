Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон был принят Госдумой 16 мая и спустя неделю одобрен Советом Федерации.

Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года, — говорится в документе.

ДОВСЕ предусматривал ограничения численности военной техники в Европе. Договор был подписан представителями 16 государств — членов НАТО и шести стран — участниц Организации Варшавского договора (ОВД), соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Для России квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артиллерийских систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов.

Военный эксперт Виктор Литовкин отмечал, что выход России из ДОВСЕ связан с невыгодным положением, когда российские квоты могли контролировать страны, входящие в Договор, при этом сама РФ не могла проводить проверки. Дело в том, что многие страны, которые начали входить в НАТО, не ратифицировали ДОВСЕ. По мнению Литовкина, участие России в Договоре не имело смысла, поскольку он уже не работал.