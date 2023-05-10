Россия выходит из Договора об обычных вооружениях в Европе: что это значит Москва денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий проект закона президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса российский лидер назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Что это за договор, почему Россия хочет выйти из соглашения и какие в связи с этим могут быть последствия — в материале NEWS.ru.

Что такое ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств — участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств — участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года.

Что подразумевает договор об обычных вооруженных силах в Европе

ДОВСЕ вводил ограничения на численность военной техники в Европе по пяти параметрам: танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. арт-систем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.

В конце 1990-х возник военный дисбаланс из-за расширения НАТО за счет бывших стран Варшавского договора и государств, появившихся после распада СССР. В 1999 году в Стамбуле подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ. Теперь лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран.

Для РФ квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артиллерийских систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. Однако многие страны, которые начали входить в НАТО, не ратифицировали договор.

Почему Россия хочет выйти из ДОВСЕ

Соглашение об адаптации договора было увязано с обязательством России вывести войска из Грузии и Молдавии. В итоге адаптированный ДОВСЕ ратифицировали лишь четыре страны (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина) из 30 подписавших. В 2007 году Путин подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Данное решение было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году Россия объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил в беседе с NEWS.ru, что выход России из договора связан с невыгодным положением, в которое страна была поставлена после адаптации соглашения. Дело в том, что все участники договора должны были сообщать в Венский военный комитет о наличии вооружения в тех или иных районах. Это означает, что каждая страна могла приехать с инспекцией с проверкой о наличии вооружения и понять, соответствует ли количество поданным заявкам.

«Многие страны, которые начали входить в НАТО, не ратифицировали договор, в том числе США, Литва, Латвия, Эстония. Россия была поставлена в невыгодное положение, когда российские квоты можно было бы проконтролировать странами, входящими в этот договор, а РФ это делать не могла. Получалось так, что они имели возможность проверять, а мы нет, потому что те страны не ратифицировали договор», — сказал Литовкин.

Какие последствия выход из ДОВСЕ повлечет для России

Военный эксперт считает, что никаких последствий для России в связи с выходом из ДОВСЕ не будет. По словам Литовкина, с 2007 года подход западных стран к этому договору не изменился.

"За 16 лет ничего не изменилось в подходе западных стран к этому договору. Мы посчитали бессмысленным участие в нем, поэтому выходим, — констатировал Литовкин.

Из каких еще договоров вышла Россия

21 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании. Комментируя это решение, российский лидер пояснил, что его смущают некоторые факты, связанные с ядерным вооружением стран НАТО.