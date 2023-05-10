Военный эксперт объяснил, зачем Россия вышла из ДОВСЕ Военный эксперт Литовкин: участие России в ДОВСЕ не имеет смысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не имеет смысла, сообщил NEWS военный эксперт Виктор Литовкин, объясняя денонсацию Москвой договоренностей. По его словам, ДОВСЕ был создан еще при СССР, когда НАТО и страны Варшавского договора четко распределяли количество разрешенного вооружения между собой.

Договор был создан в то время, когда были НАТО и Варшавский договор, когда четко распределялось количество вооружений по пяти параметрам: танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, самолеты и вертолеты. Когда распался Варшавский договор нужно было адаптироваться под новые реалии. В 1999 году собрали конференцию в Стамбуле, но многие страны, которые начали входить в НАТО, не ратифицировали договор, в том числе США, Литва, Латвия, Эстония, — отметил эксперт.

Литовкин подчеркивает, что участники договора должны были сообщать в Венский военный комитет о наличии вооружения в тех или иных районах. Однако Россия была поставлена в невыгодное положение, когда российские квоты можно было бы проконтролировать странами, входящими в этот договор, а Москва это делать не могла.

Каждая страна могла приехать с инспекцией с проверкой о наличии вооружения, соответствует ли это поданным заявкам. Получалось так, что западные страны имели возможность проверять, а мы нет, потому что они не ратифицировали договор. Сейчас, когда он не работает, в нем нет никакого смысла, — добавил он.

Президент России Владимир Путин 10 мая назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Парламент России в ближайшее время планирует рассмотреть этот вопрос.