Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе Путин назначил Рябкова представителем при рассмотрении вопроса о денонсации договора ДОВСЕ

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Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Парламент России в ближайшее время планирует рассмотреть этот вопрос.

Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, — говорится в указе президента РФ.

21 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее отметил, что в Москве рассматривают реакцию Запада на решение РФ как неготовность к переговорам.