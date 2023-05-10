Названы последствия возможного выхода РФ из Договора об обычных ВС в Европе Военэксперт Литовкин: денонсация ДОВСЕ не повлечет никаких последствий для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не повлечет никаких последствий для России, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, это соглашение не работает, участие в нем не имеет смысла, поэтому Москва приняла решение о выходе из него.

Никаких последствий не будет, с 2007 года мы приостановили участие в этом договоре, — сказал эксперт.

Он пояснил, что ДОВСЕ не ратифицировали многие страны, которые в настоящее время входят в состав НАТО, и на них он не распространяется. Литовкин также подчеркнул, что договор ставил Россию в невыгодное положение, поскольку его другие участники могли проконтролировать квоты, а она — нет.

За эти 16 лет ничего не изменилось в подходе западных стран к этому договору. Мы посчитали бессмысленным участие в нем, поэтому выходим, — заключил Литовкин.

Президент России Владимир Путин инициировал денонсацию ДОВСЕ 10 мая. Он подписал распоряжение, которым назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении парламентом данного вопроса.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. Через девять лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята его обновленная редакция. Ее ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.