В Кремле назвали ДОВСЕ неживым механизмом Песков: ДОВСЕ был неживым механизмом и прекратил действие не по вине России

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Дмитрий Песков

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был неживым механизмом и прекратил действие не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, прямых последствий денонсации ДОВСЕ быть не должно.

Здесь, в данном случае, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. <...> В сфере стратегической стабильности сейчас сложился большой вакуум, который нужно срочно заполнять новыми актами, — отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Договор был подписан в Париже в 1990 году, затем в 1999-м в Стамбуле был подписан обновленный вариант документа, который ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что участие России в ДОВСЕ не имеет смысла. По его словам, РФ была поставлена в неудобное положение, поскольку после принятия в Стамбуле адаптированной версии документа российские квоты могли контролироваться странами, входящими в Договор, но сама Москва не могла проводить проверки в странах, которые не ратифицировали соглашение.