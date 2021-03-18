Военкомат рассказал, как подготовиться к весеннему призыву

https://static.news.ru/photo/533ca348-5373-11e9-9f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

1 апреля в России стартует весенний призыв юношей от 18 до 27 лет на срочную военную службу, он продлится до 15 июля. Молодые люди должны будут явиться в военкомат и пройти медицинскую, а затем призывную комиссии.

Как подготовиться к походу в военкомат, «360» рассказал председатель одной из призывных комиссий Денис Беляевский. Он подчеркнул, что игнорировать повестку без уважительной причины нельзя, так как за это могут привлечь к ответственности в соответствии с законодательством.

На медкомиссии призывников осматривают семь врачей: терапевт, хирург, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, психиатр и невролог.

Если у врача возникнут сложности с определения годности, призывник направляется на дополнительное обследование, — отметил Беляевский.

Далее на призывной комиссии молодых людей распределят по категориям от А до Д:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Если призывника признали годным, но он по какой-то причине не может служить, ему предоставят отсрочку, но для этого нужно заранее отправить в военкомат соответствующие документы. Например, не призывают весной юношей, которые живут в сельской местности и занимаются посевными и уборочными работами.

Также отсрочку получают молодые люди, которые ухаживают за больным родственником, ребёнком-инвалидом до трёх лет, отцы двоих детей и другие категории.

Беляевский рассказал, что при отправке будущих солдат на сборный пункт их там кормят и выдают телефоны, чтобы связаться с родными, поэтому матерей он призвал не переживать за судьбу сына. Родители могут попрощаться с призывником, пока он находится на призывном пункте в военкомате. В сборный пункт обычно никого не пускают, предупредил он.

Ну и чтобы облегчить себе жизнь в армии, некоторые навыки будущие солдаты могут получить ещё дома. Например, можно получить права, научиться готовить, быстро работать на компьютере (печатать), разбираться в технике. Главное — уметь выполнять простейшие бытовые задачи, а дальше уже в зависимости от навыка призывника ему найдут работу в армии.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий административные штрафы за нарушения в сфере воинского учёта, в том числе для «уклонистов» от армии.