Военком объяснил, когда мобилизованным полагается помощь в выплате кредитов Военком Фуженко: помощь в выплатах кредитов полагается только тем, кто пострадал в боях

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Помощь в выплате по кредитам могут получить только те мобилизованные граждане, которые пострадали во время боевых действий, заявил в ходе пресс-конференции военный комиссар Евгений Фуженко. По его словам, в таком случае военным полагаются и иные виды поддержки. Также военком уточнил, что со всеми мобилизованными гражданами будет заключаться контракт, пишет «ФедералПресс».

Если вы, как военнослужащий, приняли участие в боевых действиях и с вами что-то случилось, только тогда будет принято решение о компенсации со стороны государства. Все остальное, пока вы живы и здоровы, вы несете ответственность​, — утверждает Фуженко.

По словам военкома, все мобилизованные будут приравниваться к военнослужащим Вооруженных сил РФ, им будет выплачиваться зарплата, а если их направят в район спецоперации, то ее размер увеличится.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о кредитной амнистии рассматривается на правительственном уровне, но пока четкой позиции по этому вопросу нет. Он пояснил, что данный вопрос относится к финансовому сектору, поэтому «очень важно там все просчитать». В ЦБ России в свою очередь порекомендовали банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан.