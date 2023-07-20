Военэксперт объяснил, почему ВСУ считают мины самым страшным оружием России Военный эксперт Суконкин: российские мины заставляют бойцов ВСУ «постоянно смотреть под ноги»

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Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ВСУ назвали российские мины «самым страшным оружием» ВС РФ, в том числе, из-за психологического воздействия наличия подобных зарядов в зоне СВО. Эксперт объяснил, что подобные препятствия заставляют «постоянно смотреть под ноги», не обращая внимание на происходящее вокруг.

Когда идешь по району, где есть минное поле, то 90% времени ты смотришь под ноги, не обращая внимание на происходящее вокруг, взгляд не поднимаешь. Даже вернувшись из зоны боевых действий некоторые боятся ходить по траве, хотя знаешь, что никакой опасности нет. Настолько вбивается в голову. Наши мины обрекают их на гибель либо от взрыва, либо от огня незамеченных бойцов, — добавил Суконкин.

По его словам, подразделение может отказаться идти вперед, пока саперы не обезвредят мины. Но если люди «пошли вперед», то они займутся поиском зарядов, а не личного состава противника.

Поэтому они считают мины самым страшным оружием. Именно мина окажется главной угрозой. Идти и искать мины — значит обрекать себя на гибель либо от мины, либо от огня незамеченного противника, — подытожил Суконкин.

В беседе с NEWS.ru Суконкин также предположил, что минные поля, созданные российской армией в зоне СВО, стали непроходимыми для ВСУ. Эксперт считает, что ВСУ не продвинулись дальше «предполья» оборонительных рубежей ВС РФ. По словам собеседника, современные заряды научились определять, вооруженный ли человек приближается к ним или гражданский, есть ли на нем металл (оружие, снаряжение).

Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ развернули широкомасштабное контрнаступление, не представляя, какую ловушку им уготовили российские военные. Как рассказали сами солдаты ВСУ, даже современная западная техника оказалась беспомощной против минных полей вдоль линии обороны ВС РФ.