Военэксперт объяснил, почему РФ играючи уничтожает американские ЗРК Patriot Военэксперт Литовкин: американские ЗРК Patriot не способны противостоять российским «Кинжалам»

Фото: Bernd Wüstneck/dpa//Global Look Pres

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot являются довольно слабым, но распиаренным оружием, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, российские военные выработали тактику против этих ЗРК и легко их уничтожают.

Во-первых, Patriot не видит цели, которые летят на высоте ниже 100 метров, во-вторых, он запускает ракеты под углом к горизонту, поэтому для защиты какого-то объекта требуется несколько таких ЗРК. У нашего С-300, сопоставимого с Patriot, ракеты стартуют строго вверх и в воздухе разворачиваются на цель, поэтому вместо четырех батарей, которые использует Patriot, мы применяем только одну, — рассказал специалист.

Он также отметил, что американский ЗРК не способен бороться с гиперзвуковыми целями. Литовкин добавил, что при атаке «Кинжала» на Patriot он понимает, что удар нацелен на него, но не успевает уклониться и при этом так распределяет свои ракеты, чтобы они не взорвались вместе с ним.

У нас есть различные способы обмануть систему ПВО, есть соответствующие ракеты, техника и самолеты, поэтому мы смело наносим удары по украинской территории, даже не заходя к ним, — заключил Литовкин.

Ранее военный эксперт, аналитик Владислав Шурыгин заявил, что США обеспокоены имиджевыми потерями после уничтожения ЗРК Patriot в Киеве российскими ракетами и пытаются подтасовать данные о выводе из строя комплексов. По его информации, этому было посвящено недавнее совещание компании Raytheon Technologies с руководством Пентагона.