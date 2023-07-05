Военэксперт назвал общую численность Вооруженных сил Украины Военный обозреватель Суконкин оценил общую численность Вооруженных сил Украины в 400 тысяч бойцов

Фото: МО Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что общая численность Вооруженных сил Украины может составлять около 400 тысяч бойцов. Он не исключил, что в составе ВСУ действуют почти 120 бригад: от десантно-штурмовых до танковых и артиллерийских.

Боевых бригад у ВСУ около 120 или почти 400 тысяч человек. Пехотных, механизированных, мотопехотных, штурмовых, стрелковых и прочих сухопутных — 52. Танковых — шесть бригад, но боеспособные только четыре. Артиллерийских, ракетных — 16. Территориальной обороны — 31. Морпехов — четыре. Десантно-штурмовых, аэромобильных: 10 бригад, — отметил Суконкин.

По его мнению, часть подразделений ВСУ размещены в районе Киева или на укомплектовании. Эксперт добавил, что большинство бойцов в данный момент не действуют в составе бригад, а «раздерганы по батальонам».

Суконкин в беседе с NEWS.ru также предположил, что ВСУ держат в резерве пять или шесть бригад (около 18 тысяч человек), еще не принимавших участие в контрнаступлении. Эксперт не исключил, что Киев готов бросить эти силы в «последний бой» накануне саммита НАТО в Вильнюсе для демонстрации успешных атак.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что, несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже полосу обеспечения обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.