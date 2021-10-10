Водителям с непогашенной судимостью за убийство запретят работать в такси

Водители с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать в такси или заниматься перевозками. Законопроект с такой инициативой в ноябре рассмотрит Госдума, пишут «Известия».

Сейчас в таксисты могут взять людей, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой. В эту же категорию входят преступления против половой неприкосновенности, половой свободы личности, против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

Менее строгие правила приёма на работу предлагается ввести в отношении общественного транспорта. Водить автобусы, трамваи и прочее не смогут люди с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

Для приёма на работу осуждённые должны будут представить работодателю документ о том, что у них нет судимости или о её наличии, фактах уголовного преследования или о прекращении дела по реабилитирующим причинам. Оригинал документа или его заверенную копию надо будет подать до марта 2023 года.

Причиной введения новых норм стала статистика, согласно которой многие преступления граждане совершают повторно.

Ранее сообщалось, что внесённый российским правительством в Госдуму законопроект о запрете судимым за ряд преступлений гражданам работать в такси означает, что государство признаёт данную сферу услуг общественно важной. Безопасность пассажира основана не только на технических возможностях автомобиля и знании ПДД, но и на создании для клиента «зоны комфорта».