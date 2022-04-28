Водителям рассказали, как получить компенсацию за ДТП из-за ямы на дороге Автоэксперт Форманчук: при аварии из-за плохого качества дороги нужно вызвать ГИБДД

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При аварии из-за плохого качества дороги нужно сначала вызвать сотрудников ГИБДД, объяснил председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук изданию «ФедералПресс». Они должны будут зафиксировать произошедшее и составить об этом специальный акт, но выезжают на такие происшествия неохотно, предупредил эксперт.

От сотрудника ГИБДД требуется составить акт НДУ — неудовлетворительных дорожных условий. Это будет основное доказательство того, что на дороге присутствовали условия, которые способствовали ДТП: яма, открытый люк, нерабочий светофор, нарушение разметки и так далее, — сказал Форманчук.

Он добавил, что ответчики в суде будут перекладывать вину на истца, мол, быстро ехал, отвлекался, а суд может поделить степень вины, если водитель повёл себя неосмотрительно. Форманчук отметил, что есть смысл судиться, когда яма на проезжей части была больше, чем 15 на 60 сантиметров при глубине больше пяти сантиметров.

Ранее автомобиль ВАЗ-21102 провалился под землю в Курске, машину вытаскивали краном. Водитель не пострадал и самостоятельно выбрался из салона. Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов назвал место ДТП «волчьей ямой» и «ловушкой для людей». Коммунальщиков, по его мнению, нужно было наказать штрафом.