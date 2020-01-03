https://static.news.ru/photo/03ce3556-2f14-11ea-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электробусы, которые получают всё большее распространение в Москве, в управлении намного удобнее, чем троллейбусы или автобусы. Об этом заявили более 90% водителей. Столько же пассажиров считают электробус более комфортным, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Там подчеркнули, что цифры были получены в ходе независимого опроса.

Электробусы не привязаны к контактной сети — за счёт этого они манёвреннее, чем троллейбус, а за счёт электрического двигателя динамика набора скорости выше, чем у автобуса, — цитирует сообщение предприятия АГН «Москва».

Также отмечается более тихая и плавная работа этого вида транспорта, его надёжность и экологичность.

Сейчас автопарк столицы насчитывает 300 электробусов, на которых работают более 450 водителей. Транспорт нового поколения обслуживает 18 маршрутов.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в служебном письме указал на то, что в списке эффективности городского транспорта в Москве электробусы занимают предпоследнее место. Расход на одно пассажиро-место из расчёта на один километр составляет 1,59 рубля. В этом списке показатели хуже наблюдаются только у троллейбусов.

Также электробусы, как следует из письма, проигрывают большей части других видов городского транспорта при сравнении расходов на техническое обслуживание и ремонт. Ежегодное содержание одной единицы обходится в 2 млн рублей. Хуже показатели только у трамваев — 3,47 млн рублей, пассажировместимость которых при этом вдвое превышает возможности электробусов.