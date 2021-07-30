Водителей предупредили о «сплошных проверках» на дорогах
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
17:20, 31 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В текущие выходные ГИБДД намерена провести масштабный рейд во многих регионах России. Об этом говорится на сайте ведомства.
В рамках мероприятия инспекторы будут выборочно останавливать автомобили и проверять водителей на состояние опьянения. В ходе рейда будет дана оценка соблюдению правил по перевозке детей, тонированию автомобиля и другим.
Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости — и на употребление наркотических веществ, — говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что обычно такие проверки проводят в праздники и в выходные. Дело в том, что именно в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось, что ГИБДД автоматически будет приостанавливать действие прав заболевших водителей по подсказке Минздрава. Министерство будет передавать гаишникам сведения о том, кто из водителей болеет недугом, при котором управление автомобилем запрещено.