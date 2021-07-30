Водителей предупредили о «сплошных проверках» на дорогах

В текущие выходные ГИБДД намерена провести масштабный рейд во многих регионах России. Об этом говорится на сайте ведомства.

В рамках мероприятия инспекторы будут выборочно останавливать автомобили и проверять водителей на состояние опьянения. В ходе рейда будет дана оценка соблюдению правил по перевозке детей, тонированию автомобиля и другим.

Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости — и на употребление наркотических веществ, — говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что обычно такие проверки проводят в праздники и в выходные. Дело в том, что именно в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД автоматически будет приостанавливать действие прав заболевших водителей по подсказке Минздрава. Министерство будет передавать гаишникам сведения о том, кто из водителей болеет недугом, при котором управление автомобилем запрещено.