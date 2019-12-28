https://static.news.ru/photo/c09eb19e-2b7a-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штрафы для водителей, которые злоупотребляют аварийным сигналом, предложил ввести депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, данная категория автовладельцев провоцирует пробки и ДТП в крупных городах страны.

Автовладельцы злоупотребляют «аварийкой» и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам, — цитирует депутата РИА Новости.

Агентство отмечает, что свою инициативу Милонов изложил в обращении к главе ГИБДД Михаилу Черникову. В нём народный избранник указывает, что всё чаще возникают ситуации, когда музыканты, промоутеры и блогеры незаконно перекрывают движение на дорогах и не несут никакого наказания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мавзолей Ленина «отвлекает нормальных людей» от катания на катке на Красной площади. Поэтому его оттуда нужно убрать, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он также призвал похоронить тело вождя мирового пролетариата по-человечески, «а не как хотят сектанты из коммунистической партии — хранить его тело для всеобщего обозрения».