https://static.news.ru/photo/4d780ebc-230b-11ea-a325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мавзолей Ленина «отвлекает нормальных людей» от катания на катке на Красной площади. Поэтому его оттуда нужно убрать, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он также призвал похоронить тело вождя мирового пролетариата.

Люди на Красной площади на коньках никому не мешают, а вот Ленин мешает, — цитирует парламентария АГН «Москва».

Милонов настаивает на том, что «давным-давно пора уже Красную площадь освободить от мавзолея», а самого Ленина — «закопать в землю по-человечески, а не как хотят сектанты из коммунистической партии — хранить его тело для всеобщего обозрения».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин выступил против выноса тела Ленина из мавзолея. Он также высказал мнение, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером.