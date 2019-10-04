Пасмурная и дождливая погода, царившая в Москве 4 октября, сменилась невероятно красивым закатом. Сотни и тысячи жителей и гостей столицы постили в соцсети фото этого «восхитительного», «очаровательного», «неожиданного», «бомбического» (эпитетов было намного больше) зрелища. News.ru выбрал самые интересные кадры пользователей.
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