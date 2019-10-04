Пасмурная и дождливая погода, царившая в Москве 4 октября, сменилась невероятно красивым закатом. Сотни и тысячи жителей и гостей столицы постили в соцсети фото этого «восхитительного», «очаровательного», «неожиданного», «бомбического» (эпитетов было намного больше) зрелища. News.ru выбрал самые интересные кадры пользователей.

instagram.com/denzlob

instagram.com/spros_sound_music

instagram.com/nightwatchart

instagram.com/irina_vladimirovna75115

instagram.com/maria_mitenkova

instagram.com/kristina.vlasievnina

instagram.com/dart.ur

instagram.com/hasmikvrami

instagram.com/etoirinaat

instagram.com/alisa_micik

instagram.com/missis.udacha

instagram.com/dmitrybanin.pic

instagram.com/

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