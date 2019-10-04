В московском театре «Ленком» прошла церемония прощания с его бессменным художественным руководителем Марком Захаровым. На гражданскую панихиду собрались друзья, коллеги и поклонники режиссёра. Так, вице-премьер РФ Ольга Голодец, присутствовавшая на церемонии, выразила уверенность, что дело народного артиста СССР будет жить: «Уверена, что театр, школа Марка Захарова будут жить. И Марк Анатольевич будет жить в наших сердцах, спасибо за то, что вы были». В последний путь артиста проводили аплодисментами.