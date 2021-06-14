Во ФСИН высказались об идее использовать труд заключённых вместо мигрантов

https://static.news.ru/photo/1e7c0026-cd98-11eb-8c48-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова высказалась об идее использовать труд заключённых вместо мигрантов. Её слова приводит ТАСС.

Цель не ставилась категорично, чтобы заменить мигрантов осуждёнными и не использовался труд мигрантов, — отметила Коробкова.

Глава управления ФСИН РФ уточнила, что основной целью является создание необходимых условий для осуждённых на принудительные работы. Она также напомнила, что с 2017 года можно изменить наказание — с тюремного заключения на исправительные работы.

Коробкова добавила, что цель ведомства также включает в себя создание вакантных рабочих мест и соблюдение прав заключённых. В частности, им предоставляется не только работа, но и жильё.

Ранее начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елена Коробкова сообщила, что заключённым могут сократить сроки пребывания в местах лишения свободы, если они будут работать на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).