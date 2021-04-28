ФСИН предложила смягчать наказания заключённым за работу на БАМе

https://static.news.ru/photo/9e830926-a8dc-11eb-9545-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённым могут сократить сроки пребывания в местах лишения свободы, если они будут работать на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елену Коробкову.

Она пояснила, что законодательство предусматривает возможность перевода осуждённых к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ, если своим поведением в колонии они доказали факт исправления. Такие заключённые получают возможность вернуться в общество и продолжать отбывать наказание вне мест лишения свободы.

По словам Коробковой, положительно характеризующиеся осуждённые могут после отбытия определённого срока в колонии подать ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами. Таких заключённых на сегодняшний день в России насчитывается свыше 180 тысяч.

Однако принудительные работы, согласно законодательству, отбываются только в том регионе, где человек проживал до осуждения. Поэтому в данном случае речь может идти только об 11 тысячах осуждённых.

Коробкова добавила, что для осуждённых перевод на принудительные работы является социальным лифтом, который позволяет адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить дружеские и родственные связи. Как правило, уровень повторных преступлений среди это категории лиц в несколько раз ниже, чем среди других осуждённых без изоляции от общества.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что власти обсуждают возможность привлечения заключённых к строительству БАМа. Это вариант стали рассматривать из-за повышения стоимости оплаты труда и стоимости материалов. Повышение трат, в свою очередь, произошло из-за дефицита работников из Центральной Азии, которые из-за пандемии не могут приехать в Россию.