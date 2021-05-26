Во Франции по подозрению в терроризме задержали четверых выходцев из РФ

Сотрудники правоохранительных органов французского департамента Нижний Рейн задержали четверых выходцев из России. Их обвиняют в терроризме, передаёт AFT со ссылкой на источник.
По информации журналистов, задержанным от 16 до 18 лет. Все они
France Info
Подробности обвинения в настоящий момент неизвестны.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в настоящее время на территории Франции уровень угрозы исламистского терроризма остаётся высоким. Дискуссию о проблеме религиозного радикализма во Франции активизировало жестокое убийство школьного учителя Самюэля Пати, совершённое исламистом в октябре 2020 года. После этого президент Эммануэль Макрон предложил целый ряд мер по борьбе с этим явлением, включая закрытие подозрительных религиозных организаций, однако 23 апреля страну потрясло ещё одно громкое убийство. Мужчина, выкрикивающий исламские лозунги, зарезал сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем.