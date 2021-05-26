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Во Франции по подозрению в терроризме задержали четверых выходцев из РФ

20:26, 26 мая 2021
Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов французского департамента Нижний Рейн задержали четверых выходцев из России. Их обвиняют в терроризме, передаёт AFT со ссылкой на источник.

По информации журналистов, задержанным от 16 до 18 лет. Все они приехали в страну с Северного Кавказа, трое — из Чечни.

France Info уточняет, что они могли готовить террористический акт.

Подробности обвинения в настоящий момент неизвестны.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в настоящее время на территории Франции уровень угрозы исламистского терроризма остаётся высоким. Дискуссию о проблеме религиозного радикализма во Франции активизировало жестокое убийство школьного учителя Самюэля Пати, совершённое исламистом в октябре 2020 года. После этого президент Эммануэль Макрон предложил целый ряд мер по борьбе с этим явлением, включая закрытие подозрительных религиозных организаций, однако 23 апреля страну потрясло ещё одно громкое убийство. Мужчина, выкрикивающий исламские лозунги, зарезал сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем.

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