Во Франции по подозрению в терроризме задержали четверых выходцев из РФ

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит заявление о признании запрещённой информации, которая размещена на некоторых страницах группы «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», являющийся оператором организации, внесён в список иноагентов) в Facebook. Прокуратура подала этот иск после проведения проверки по обращению депутата Госдумы Игоря Сапко, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Силовики считают, что сведения, которые опубликованы в группе, причиняют вред несовершеннолетним. Они ссылаются на результаты осмотра группы, который провели сотрудники психолого-педагогического и медико-социального центра «Развитие». Представители центра отметили, что на...