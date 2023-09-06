Внучка Гурченко рассказала, что будет с многомиллионным наследством актрисы Внучка Гурченко планирует продать доставшуюся от актрисы дачу

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева

Елена Королева, внучка актрисы Людмилы Гурченко, рассказала, что будет с доставшимся семье многомиллионным наследством. В комментарии KP.RU она уточнила, что на текущий момент планирует продать дачу. Оформление документов уже идет.

Пока удалось договориться только на продажу дачи. Сейчас как раз идет оформление документов на земельный участок, — рассказала Королева.

При этом она уточнила, что спор с ее отцом Александром Королевым относительно имущества Гурченко до сих пор не разрешился. По словам Елены, если сделка по даче состоится, вырученные средства поделят на двоих. От актрисы семье также достались две квартиры в центре Москвы. Сейчас они сдаются в аренду, причем весь доход, как рассказала внучка Гурченко, получает ее отец.

Ранее также сообщалось о наследстве артистки Веры Васильевой, которая ушла из жизни в возрасте 97 лет. Детей у нее не было, а супруг Василий Ушаков умер в 2011 году. На этом фоне Васильева решила передать все свое имущество случайной девушке, которая однажды помогла ей донести сумки. Незнакомкой оказалась Дарья Милославская.

У актрисы из родных остался брат. Однако еще при жизни она дала понять, что мужчина на наследство не претендует и все свое имущество она отдаст названой дочери. Васильева не хотела повторить ситуацию, когда у ее коллег после смерти появлялись малознакомые люди, называющие себя родственниками.