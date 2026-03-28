Вношу 2 ложки под куст — и огурцы плодоносят до заморозков: делюсь рецептом суперудобрения

Беру диатомит и горчичный жмых, смешиваю в равных пропорциях — и сыплю всего 2–3 столовые ложки этой смеси под каждый куст огурцов. Получается обалденный результат: огурцы растут как на дрожжах, зеленцы завязываются один за другим, листья темно-зеленые, мощные, и никаких признаков болезней.

Для приготовления вам понадобится: диатомит садовый мелкой фракции и горчичный жмых. Диатомит — это природный порошок из панцирей диатомовых водорослей. Он улучшает структуру почвы, помогает растениям усваивать фосфор и азот, а также уничтожает грибки, плесень и почвенных вредителей.

Горчичный жмых — побочный продукт переработки семян горчицы — по питательности превосходит коровяк. Он быстро перегнивает, насыщая почву органикой, и отпугивает проволочника, медведку и других вредителей. Достаточно смешать оба компонента и внести в лунки при посадке или рассыпать вокруг уже растущих кустов. Всего 2–3 столовые ложки под одно растение — и подкормка работает весь сезон.

Вредители обходят грядку стороной, растения не болеют, а урожайность повышается в разы. Этим удобрением я пользуюсь уже несколько лет — и каждый сезон огурцов столько, что раздаю ведрами соседям и родственникам. Попробуйте этот природный дуэт — и ваши грядки тоже станут рекордсменами.

