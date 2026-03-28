Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 08:45

Вношу 2 ложки под куст — и огурцы плодоносят до заморозков: делюсь рецептом суперудобрения

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру диатомит и горчичный жмых, смешиваю в равных пропорциях — и сыплю всего 2–3 столовые ложки этой смеси под каждый куст огурцов. Получается обалденный результат: огурцы растут как на дрожжах, зеленцы завязываются один за другим, листья темно-зеленые, мощные, и никаких признаков болезней.

Для приготовления вам понадобится: диатомит садовый мелкой фракции и горчичный жмых. Диатомит — это природный порошок из панцирей диатомовых водорослей. Он улучшает структуру почвы, помогает растениям усваивать фосфор и азот, а также уничтожает грибки, плесень и почвенных вредителей.

Горчичный жмых — побочный продукт переработки семян горчицы — по питательности превосходит коровяк. Он быстро перегнивает, насыщая почву органикой, и отпугивает проволочника, медведку и других вредителей. Достаточно смешать оба компонента и внести в лунки при посадке или рассыпать вокруг уже растущих кустов. Всего 2–3 столовые ложки под одно растение — и подкормка работает весь сезон.

Вредители обходят грядку стороной, растения не болеют, а урожайность повышается в разы. Этим удобрением я пользуюсь уже несколько лет — и каждый сезон огурцов столько, что раздаю ведрами соседям и родственникам. Попробуйте этот природный дуэт — и ваши грядки тоже станут рекордсменами.

Проверено редакцией
Пришла весна, и в ход пошли битая редиска и огурцы: копеечная закуска с божественным вкусом
огурцы
урожай
грядки
садоводы
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские кураторы сами расправились с исполнителем теракта в Ставрополе
Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом
Озвучены последствия нового удара БПЛА по Оману
Правоохранителя в Ставрополе попытались подорвать
Курская область отбила налет роя украинских дронов
Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки
Семья Усольцевых оказалась на грани юридической смерти
«Вжух, вжух, вжух»: Трампа поразил удар Ирана по авианосцу США с 17 сторон
В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов
Зеленский потребовал ядерное оружие для Украины
Иран подбил американский F-16
Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников
Россиянка умерла в одном из отелей Грузии при странных обстоятельствах
В Иране напомнили США о неизбежном итоге операции в Ормузском проливе
В Непале задержали экс-премьера и бывшего главу МВД
У сестры Меладзе нашли гражданство недружественного государства
Названа сумма достойной пенсии для россиян
Россиян предложили наказывать за сталкинг
«Отняли драгоценное время»: Лерчек в слезах накинулась на следователей
Картаполов раскрыл военную стратегию Европы
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.