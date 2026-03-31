Вместо тяжелого кулича пеку этот — ПП-вариант с медом и изюмом. Полезно, вкусно, а калорий — минимум. Идеально для Пасхи

Вместо тяжелого кулича пеку этот — ПП-вариант с медом и изюмом. Полезно, вкусно, а калорий — минимум. Идеально для Пасхи

Морковь в этом куличе — главный секрет. Я натираю ее на мелкой терке и слегка отжимаю лишний сок. Она делает тесто влажным, но не сырым. Готовый кулич не черствеет несколько дней, остается таким же сочным.

Что понадобится для кулича

Для сухих ингредиентов: 100 г овсяных хлопьев (перемолотых в муку), 1 чайная ложка разрыхлителя, корица по вкусу.

Для жидких ингредиентов: 2 яйца, 2 столовые ложки меда, 100 г греческого йогурта.

Добавки: 200 г моркови (натертой на мелкой терке), 50 г изюма или кураги (по желанию).

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кулича смазываю маслом или застилаю пергаментом. Овсяные хлопья перемалываю в блендере до состояния муки. В миске смешиваю овсяную муку, разрыхлитель и корицу.

В другой миске взбиваю яйца с медом и греческим йогуртом до однородности. Соединяю сухие и жидкие ингредиенты, перемешиваю. Добавляю натертую морковь и изюм (если использую), еще раз хорошо перемешиваю.

Выкладываю тесто в форму, разравниваю. Выпекаю 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Подаю теплым или холодным.

