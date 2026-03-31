Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 08:32

Вместо тяжелого кулича пеку этот — ПП-вариант с медом и изюмом. Полезно, вкусно, а калорий — минимум. Идеально для Пасхи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Морковь в этом куличе — главный секрет. Я натираю ее на мелкой терке и слегка отжимаю лишний сок. Она делает тесто влажным, но не сырым. Готовый кулич не черствеет несколько дней, остается таким же сочным.

Что понадобится для кулича

Для сухих ингредиентов: 100 г овсяных хлопьев (перемолотых в муку), 1 чайная ложка разрыхлителя, корица по вкусу.

Для жидких ингредиентов: 2 яйца, 2 столовые ложки меда, 100 г греческого йогурта.

Добавки: 200 г моркови (натертой на мелкой терке), 50 г изюма или кураги (по желанию).

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кулича смазываю маслом или застилаю пергаментом. Овсяные хлопья перемалываю в блендере до состояния муки. В миске смешиваю овсяную муку, разрыхлитель и корицу.

В другой миске взбиваю яйца с медом и греческим йогуртом до однородности. Соединяю сухие и жидкие ингредиенты, перемешиваю. Добавляю натертую морковь и изюм (если использую), еще раз хорошо перемешиваю.

Выкладываю тесто в форму, разравниваю. Выпекаю 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Подаю теплым или холодным.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Слойки, которые исчезают за минуты: простой способ приготовить идеальную яблочную выпечку дома
Общество
Слойки, которые исчезают за минуты: простой способ приготовить идеальную яблочную выпечку дома
Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!
Общество
Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!
Даже духовку не включаю — кофейно-шоколадный кефирник. Печем блинчики, и готово
Общество
Даже духовку не включаю — кофейно-шоколадный кефирник. Печем блинчики, и готово
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Семья и жизнь
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Мошенники рассылают фейковые уведомления о выплатах к Пасхе
Общество
Мошенники рассылают фейковые уведомления о выплатах к Пасхе
еда
рецепты
Пасха
куличи
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о продвижении ВС России у двух населенных пунктов
«Нет представления»: в ЕС указали на загадочную деталь в проверке «Дружбы»
Аллергия под контролем: действенные способы борьбы с поллинозом
ВСУ лишились военного маркетплейса после атаки российских хакеров
Стала известна дата проведения «Алых парусов»
В Алтайском крае закрыли еще одну трассу из-за паводка на реке Ануй
Взрывы прогремели в Тель-Авиве
Сотрудники ФСБ поймали шпиона в Белгородской области
В Минобороны раскрыли детали боев за Луговское
Роспотребнадзор расследует новый случай заражения оспой обезьян
ВСУ понесли потери в районе Гришино
Посольство страны СНГ временно закрылось в Иране
США отвели авианосцы на 1 тыс. километров от Ирана
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле
Бизнес уехавшей из России Ренаты Литвиновой несет убытки
В Госдуме призвали запретить один из опасных онлайн-бизнесов
Появились подробности последствий сильных ливней в Чечне
В МЧС раскрыли число затопленных в Дагестане домов
Стало известно, как россияне теряют доступ к деньгам и соцсетям
Лыжница Непряева объяснила, почему допустила серьезную ошибку на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.