31 марта 2026 в 10:28

В Госдуме ответили на слова Стубба о вероятности новой мобилизации в России

Депутат Соболев: в новой мобилизации в России нет необходимости

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В настоящий момент в России отсутствует необходимость в проведении новой мобилизации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о возможном масштабном призыве в ВС РФ. При этом, по его словам, для достижения целей спецоперации на Украине российским войскам нужно продолжать наступательные действия.

Мы не планируем в ближайшее время никакой мобилизации. Задания, которые Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба выдало в субъекте Российской Федерации, выполняются успешно. Другое дело, что российские войска должны, безусловно, проводить наступательные операции, чтобы выполнить цели СВО. Для этого необходимы, прежде всего, и организационные меры, и действия, которые нам позволят ввести для выполнения этой задачи средства, основанные на новых физических принципах, — пояснил Соболев.

Он подчеркнул, что Европа предпринимает информационные действия с целью затянуть специальную военную операцию, поскольку все российские вооруженные силы вовлечены в нее. По словам депутата, европейцы готовятся как с точки зрения военной силы, так и в контексте военно-промышленного комплекса, чтобы навязать России войну.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет нужды объявлять новую волну мобилизации. По его словам, военнослужащих, подписавших контракт и уже служащих в Объединенной группировке, достаточно для выполнения всех задач в зоне спецоперации.

ВС РФ
Россия
Госдума
мобилизации
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

