Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:45

В соседней с Россией стране взлетели цены на бензин

Бензин в Финляндии подорожал на 40% из-за операции в Иране

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на топливо в Финляндии в марте подскочили более чем на 40% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщило РИА Новости со ссылкой на статслужбу страны. Как пишет агентство, в марте текущего года стоимость легкого топлива увеличилась на 42% по сравнению с тем же месяцем 2025-го.

Средняя цена на топливо в марте 2026 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее ежемесячное изменение средней цены наблюдалось на легкое нефтяное топливо (40,9%), а наименьшее — на бензин марки 98 (9,1%), — сказано в сообщении.

В статистической службе указали, что дизель подорожал до €2,1 (196 рублей) за литр, бензин АИ-95 — до €1,9 (177 рублей). При этом стоимость легкого нефтяного топлива достигла отметки €1,8 (168 рублей) за литр.

Ранее сообщалось, что средняя цена бензина в США достигла $4 (около 325 рублей) за галлон на фоне обострения конфликта в Иране. Руководитель отдела анализа нефтяной отрасли в GasBuddy Патрик Де Хаана рассказала, что это рекордный показатель с августа 2022 года.

Также стало известно, что из-за блокады Ормузского пролива в Польше подскочили цены на бензин и дизель. В частности, стоимость бензина марки 95 повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля).

топливо
Финляндия
Иран
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.