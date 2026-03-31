Онкобольную Лерчек заметили на тренировке

Автор Telegram-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова сообщила, что онкобольную Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака, видели на тренировке. По словам автора поста, об этом ей рассказала подруга.

Не хочу нагнетать, но моя подруга застала Лерчек на тренировке три дня назад. И я тут выступаю в защиту системы здравоохранения, что спасает меня и миллионы людей в нашей стране. Не хотелось бы, чтобы ее очерняли, — написала автор.

Ранее Лерчек рассказала, как следователь лишь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение. При этом инфлюенсеру не дали выбрать клинику самостоятельно, поскольку ей запрещено пользоваться интернетом и Госуслугами.

Также блогер Артем Чекалин заявил, что ничего не знает о новом бренде бывшей супруги. При этом он признал, что Лерчек сейчас очень нужны деньги на лечение и на семью, поэтому пожелал ей успехов. Бизнесмен уточнил, что не может поддерживать связь с экс-женой и узнает о ее состоянии только от родителей блогерши.