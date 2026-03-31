Россиянам рассказали, какая болезнь может стать самой смертельной в России Калеффи: рак к 2030 году может обойти сердечно-сосудистые болезни по смертности

К 2030 году рак может обогнать сердечно-сосудистые заболевания по уровню смертности, сообщила РИА Новости член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи. Эксперты отмечают, что во многих странах борьба с онкологией все еще не получает достаточного внимания.

Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания, — сказала Калеффи.

По мнению эксперта, равный доступ к диагностике и эффективному лечению станет одной из ключевых задач здравоохранения в ближайшие десятилетия. Введение стратегий профилактики и улучшение инфраструктуры может существенно повлиять на прогнозы смертности, добавила Калеффи.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что признаком развития рака кожи могут служить любые свежие или видоизменившиеся новообразования на коже и слизистых оболочках. Специалист перечислил симптомы, при появлении которых следует немедленно проконсультироваться со специалистом.