30 марта 2026 в 20:47

«Жизненные уроки»: Диброва о скандальных делах Лерчек и Блиновской

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогеры Елена Блиновская и Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которые столкнулись с уголовным преследованием, прошли через жизненные испытания, сказала NEWS.ru модель Полина Диброва на премьере психологического триллера «Гуру». По ее словам, возможно, они когда-то захотят рассказать публике о произошедшем.

Конечно же, лучше не допускать ошибок. Что тут можно сказать? Мне кажется, что они прошли большие жизненные уроки и, наверное, они о чем-то поделятся с нами, — сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что бизнес-империя Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина ушла в минус на 135 млн рублей. В 2021 году чистая прибыль составляла 657 млн рублей, а после начала уголовного преследования финансовое положение компании стало стремительно ухудшаться.

До этого Лерчек пожаловалась, что следователь лишь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение. По ее словам, после визита она просто продолжала принимать обезболивающие препараты. Лерчек призналась, что чувствует себя инвалидом, а также заявила, что «не хочет умирать и будет бороться до конца».

Полина Диброва
Елена Блиновская
видео
Лерчек
