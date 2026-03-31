Посадила раз у забора — любуюсь годами: живая изгородь, от которой не отвести глаз

Мечтаете о живой цветущей стене у забора, которая будет радовать вас долгие годы без ежегодных пересадок? Присмотритесь к этому многолетнику.

Гортензия метельчатая — этот неприхотливый кустарник разрастается до 2–3 метров в ширину и высоту, образуя мощную зеленую стену, а с июля по октябрь покрывается огромными пирамидальными соцветиями, которые меняют цвет от нежно-зеленого и белоснежного до насыщенно-розового и даже пурпурного к осени.

Гортензия не требует сложного ухода: ей нужна кислая влажная почва и солнечное или полутенистое место. Она зимостойка, не боится болезней и с каждым годом становится только пышнее.

Посадив раз это растение у забора, вы получите цветущую стену, которая будет радовать вас и ваших соседей долгие годы. От такой красоты не отвести глаз.

Ранее были названы растения, которые цветут все лето без обрезок и подкормок.