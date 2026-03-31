СВР раскрыла планы патриарха Варфоломея в отношении Грузии СВР РФ предупредила о планах Константинополя по расколу православного мира

Константинопольский патриарх Варфоломей предпринимает активные шаги для установления контроля над Грузинской православной церковью, предупредили в Службе внешней разведки РФ. В ведомстве подчеркивают, что подобные действия являются частью масштабной стратегии по дестабилизации религиозных институтов.

Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия. На этот раз он хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь, воспользовавшись кончиной католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, — отметили в разведке.

В СВР добавили, что Константинопольский патриарх намерен продвинуть своих кандидатов на пост предстоятеля Грузинской православной церкви. В качестве потенциальных ставленников, которые могли бы исполнять волю Константинополя, называются двое иерархов: митрополит Западноевропейский Авраам (Гармелия) и митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили). По информации СВР, именно их патриарх Варфоломей представляет в своем окружении как наиболее подходящих исполнителей.

Илия II ушел из жизни вечером 17 марта в тбилисской клинике, куда его привезли за день до этого. Ему было 93 года. Прощание и похороны прошли в Сионском соборе столицы.