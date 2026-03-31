США потребовали систему Patriot от одной из европейских стран

США потребовали от Польши перебросить на Ближний Восток систему ПРО Patriot, сообщило издание Rzeczpospolita. Кроме того, Вашингтон хочет получить от Варшавы несколько ракет. Известно, что у польской армии есть две батареи Patriot с 16 пусковыми установками.

Вашингтон требует перебросить одну из польских батарей системы Patriot на Ближний Восток, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон заинтересован, чтобы арабские партнеры оплатили атаки на Иран. Она не исключила, что соответствующее заявление чуть позже сделает американский президент Дональд Трамп.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что страны Персидского залива с конца февраля израсходовали около 2400 ракет-перехватчиков, пытаясь отразить массированные атаки иранской армии. Этот показатель вплотную приблизился к общему объему запасов, которыми регион располагал до начала эскалации. Основная часть трат пришлась на ракеты Patriot PAC-3 и GEM-T, чей совокупный резерв изначально составлял менее 2800 единиц.