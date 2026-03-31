31 марта 2026 в 10:24

Иностранцы до 1 июля могут платить за газ из РФ не только в Газпромбанке

Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 июля срок действия разрешения, позволяющего зарубежным покупателям российского газа оплачивать поставки в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие банки России. Документ вступил в силу с 31 марта, он опубликован на портале официальной правовой информации.

Аналогичная мера ранее была утверждена 8 декабря 2025 года и действовала до 1 апреля 2026-го. Изменения в порядке расчетов вводились на фоне санкций США против Газпромбанка. Прежде иностранные покупатели могли проводить конвертацию валюты в других российских банках, однако затем были обязаны перечислять рубли на счет поставщика именно в Газпромбанке.

Известно, что в декабре 2024 года иностранным компаниям дали возможность оплачивать поставки газа через третьих лиц, зачисляя средства на рублевый счет российского поставщика. Газпромбанк получил возможность открывать не только специальные счета типа «К», но и рублевые и валютные счета для отечественных продавцов газа.

Ранее Путин подписал указ о создании акционерного общества «Российская биологическая промышленная компания». Оно объединит ключевые активы отрасли.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
