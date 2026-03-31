Иностранцы до 1 июля могут платить за газ из РФ не только в Газпромбанке

Иностранцы до 1 июля могут платить за газ из РФ не только в Газпромбанке Путин продлил разрешение на оплату российского газа рублями через банки России

Президент РФ Владимир Путин продлил до 1 июля срок действия разрешения, позволяющего зарубежным покупателям российского газа оплачивать поставки в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие банки России. Документ вступил в силу с 31 марта, он опубликован на портале официальной правовой информации.

Аналогичная мера ранее была утверждена 8 декабря 2025 года и действовала до 1 апреля 2026-го. Изменения в порядке расчетов вводились на фоне санкций США против Газпромбанка. Прежде иностранные покупатели могли проводить конвертацию валюты в других российских банках, однако затем были обязаны перечислять рубли на счет поставщика именно в Газпромбанке.

Известно, что в декабре 2024 года иностранным компаниям дали возможность оплачивать поставки газа через третьих лиц, зачисляя средства на рублевый счет российского поставщика. Газпромбанк получил возможность открывать не только специальные счета типа «К», но и рублевые и валютные счета для отечественных продавцов газа.

