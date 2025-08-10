Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025

Вместо теста беру баклажаны — и нежная, низкоуглеводная лазанья готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо теста беру баклажаны, и получается нежная лазанья под сырной корочкой. Баклажаны идеально сочетаются с сочным мясным фаршем и томатным соусом, образуя гармоничный вкус с насыщенными средиземноморскими нотками.

Для приготовления нарежьте 2 крупных баклажана вдоль пластинами толщиной 0,5 см, посолите и оставьте на 20 минут, затем промокните и запеките при 200 °C 10 минут. Обжарьте 500 г фарша (говядина+свинина) с луком, добавьте 2 стакана томатного соуса, прованские травы. В форму выкладывайте слоями: запеченные баклажаны, фарш, тертый сыр моцарелла (повторите 3–4 раза). Верхний слой обильно посыпьте пармезаном.

Запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готовая лазанья получается сочной внутри с хрустящей сырной верхушкой. Это отличная нежная, низкоуглеводная альтернатива классическому рецепту.

Ранее стало известно, как приготовить запеченную свинину с баклажанами.

лазанья
баклажаны
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
