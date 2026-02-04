Вместо сырников и запеканок из творога готовлю пиццу: тесто — супер, сочетается со всеми начинками

Вместо сырников и запеканок из творога готовлю пиццу: тесто — супер, сочетается со всеми начинками

Вместо сырников и запеканок из творога готовлю пиццу. Тесто получается супер, сочетается с любыми начинками — и с фруктовыми, и с мясными.

Творожное тесто, в отличие от дрожжевого, готовится моментально и после выпечки дает нежную, достаточно плотную и мягкую основу, напоминающую сырную лепешку.

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 180 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для мясной начинки (пример): 3–4 ст. л. томатного соуса, 100 г колбасы, 50 г грибов, 1/2 болгарского перца, 100 г сыра. Для сладкой: 2–3 ст. л. сметаны с сахаром или мягкого творожного сыра, банан, клубника, персик, сахарная пудра. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом и солью. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Раскатайте его в круг толщиной около 5 мм. Переложите на противень с пергаментом. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Для мясной пиццы смажьте тесто соусом, разложите начинку, посыпьте сыром. Для сладкой — смажьте сладкой основой, разложите фрукты. Выпекайте 20–25 минут до золотистых краев теста.

Ранее стало известно, как приготовить брауни-пирог с бананом: божественный вкус, шоколадная корочка и слегка влажная середина.