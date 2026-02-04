В России рассказали о динамике цен на детские подгузники к началу 2026 года Доцент Щербаченко: в 2026 году цены на подгузники в аптеках снизились на 5%

В 2026 году в российских аптеках было зафиксировано снижение стоимости подгузников на 5%, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. В то же время, по его словам, в сетевой рознице цены на товар упали на 1%.

В начале 2026 года зафиксировано снижение средних цен на детские подгузники как в аптечной сети, так и в сетевой рознице. Согласно данным аналитиков, в аптеках стоимость снизилась с 760,03 рубля в конце 2025 года до 720,35 рубля на 18 января 2026 года, что составляет 5,22%. В сетевой рознице цены уменьшились с 545,48 рубля до 539,41 рубля за тот же период — на 1,11%. Дороже всего данный товар обойдется в фармацевтических пунктах отдаленных и северных регионов, включая Республику Коми — 1238,32 рубля, Республику Саха — 1158,35 рубля и Белгородскую область — 493,31 рубля, — поделился Щербаченко.

Он указал, что в сетевой рознице максимальные средние цены наблюдаются в Калининградской области — 1177,01 рубля, в Еврейской автономной области — 925,88 рубля и в Хабаровском крае — 828,90 рубля. В то же время, по словам доцента, в некоторых регионах стоимость подгузников оказалась сравнительно низкой: например, во Владимирской области в среднем она составляет 479,98 рубля, а в Удмуртской Республике — 523,36.

Удаленность региона от основных складских и производственных центров влечет рост транспортных издержек. Это особенно заметно в дальневосточных субъектах РФ и на северных территориях со сложной транспортной доступностью. Уровень насыщенности рынка розничными сетями и онлайн‑продавцами также напрямую влияет на ценовую политику. В регионах с высокой плотностью торговых точек ретейлеры чаще проводят акции и снижают наценки. На монопольных или слабоконкурентных рынках стоимость остается завышенной из‑за отсутствия альтернатив, — добавил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что витамин А оказался самым доступным на российском рынке. Согласно исследованиям, средняя цена упаковки составляет 169 рублей. Это наиболее низкая стоимость среди всех витаминов в январе 2026 года.