04 февраля 2026 в 10:56

ЕК представит 20-й пакет санкций против России

Euractiv: 4 февраля ЕК представит 20-й пакет антироссийских санкций

В среду 4 февраля Еврокомиссия может представить новый пакет санкций против России, передает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов. Источники издания отмечают, что изначально документ ожидался во вторник 3 февраля.

Среди возможных мер обсуждается полный запрет на обслуживание так называемого теневого флота. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить ограничения на экспорт предметов роскоши и импорт российских удобрений.

Ранее стало известно, что в 20-м пакете санкций будут ограничения на российские платину, медь, иридий и родий. Принятие новых санкционных мер потребует одобрения всеми странами — участниками сообщества. Запрет может осложнить ситуацию на мировом рынке цветных металлов.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейским компаниям могут запретить страховать и транспортировать российские нефтепродукты независимо от их стоимости. Однако предложение уже встретило сопротивление ряда стран — членов ЕС.

Тем временем член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.

