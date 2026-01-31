Зимняя Олимпиада — 2026
Ленивую пиццу делаю так: тостовый хлеб и вкусная начинка — простой рецепт на 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Когда внезапно накрывает желание съесть пиццу, а времени и сил на тесто совсем нет, этот рецепт выручает на раз-два. Основа из тостового хлеба получается хрустящей, начинка — сочной, а сыр тянется не хуже, чем в пиццерии. Всего 15 минут — и на столе быстрая, домашняя «ленивая пицца», которую любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты (на 2 порции): тостовый хлеб — 4 ломтика, кетчуп или томатная паста — 3–4 ст. л., твёрдый сыр (моцарелла или российский) — 100 г, помидор — 1 шт., варёная колбаса или салями — 80 г, консервированная кукуруза — 3 ст. л., сушёный орегано — по желанию.

Приготовление: разогрейте духовку до 200 °C. Сыр натрите на средней тёрке, помидор нарежьте тонкими кружочками, колбасу — небольшими кусочками. Ломтики тостового хлеба выложите на противень с пергаментом и смажьте кетчупом. Посыпьте небольшим слоем сыра, затем разложите помидоры, колбасу и кукурузу. Сверху добавьте оставшийся сыр и, при желании, орегано. Запекайте 8–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и слегка не подрумянится.

Ранее мы делились рецептом биточков из крабовых, риса и кабачка. Вкусные и очень удачные. Готовим, когда не хочется мясного.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
