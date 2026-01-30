Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо пиццы — лепёшка с яйцом и зелёным луком. Быстрый завтрак на сковородке за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Вместо пиццы — лепёшка с яйцом и зелёным луком. Беру тесто, жарю на сковороде под крышкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая лепёшка снаружи и сочная, ароматная начинка из взбитых яиц с зелёным луком внутри, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового дрожжевого теста (или теста на кефире), 3 яйца, пучок зелёного лука, соль, перец, растительное масло. Тесто раскатайте в круглую лепёшку толщиной около 0,5 см. Выложите на разогретую сковороду с маслом, обжарьте 2-3 минуты с одной стороны до легкой корочки и переверните. Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте мелко нарезанный лук. Вылейте смесь на подрумяненную сторону лепёшки, равномерно распределите. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5-7 минут до готовности яичной начинки. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

